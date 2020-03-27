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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РИА Новости14:10

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РБК13:54

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Газета.Ru12:01

ПФР досрочно перечислил банкам и «Почте России» деньги для пенсий за апрель

Комсомольская правда12:35

Россиянам досрочно выплатят пенсии и пособия из-за «нерабочей недели»

Известия11:08

ПФР досрочно профинансировал пенсии и пособия за апрель

РЕН ТВ10:58

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий за апрель

Интерфакс - Россия10:46
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