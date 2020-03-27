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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
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с чего всё началось

ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
ТАССвчера в 10:53

Подробнее о событии

Пенсионеры Прикамья начали досрочно получать пенсии за апрель

Московский Комсомолец02:13

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Известиявчера в 22:06

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Газета.Ruвчера в 12:01

ПФР досрочно профинансировал выплаты пенсии и пособия за апрель

Коммерсантъвчера в 15:56

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РИА Новостивчера в 14:10

ПФР направил 469 млрд на досрочное финансирование пособий

РЕН ТВвчера в 18:29

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий за апрель

Интерфакс - Россиявчера в 10:46
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Здоровье

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса.
Evo-rus.com 04:48
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Здоровье

В Минздраве России назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Российский академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в стране должна уменьшиться в конце апреля — начале мая.
МедиаПоток вчера в 11:11
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Наука

Половину рациона неандертальцев составляли морепродукты

Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
ToDay News Ufa 03:25
Общество

В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома.
Neva.Today 06:33
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Авто

Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию

По данным портала NJCAR.RU, новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили 26 марта в 10:53
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 02:35
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Здоровье

Главврач волгоградской больницы борется с фейками из Сети

Главврач записал видеообращение из-за фейка, распространенного о Калачевской ЦРБ в Сети.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Общество

Из России в Казахстан пытались вывезти 11 тонн дезинфицирующих средств

Сотрудники ФСБ совместно с Челябинской таможней пресекли факт вывоза из России почти 11 тонн дезинфицирующих средств.
МордовМедиа 04:16
Политика

США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом

Посольство Украины в США заявило, что американская сторона выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:34
Общество

Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты

Российская авиакомпания "Победа" приостановит все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая.
Российская газета вчера в 09:02
Технологии

Эксперты считают IT-компании из США возможными покупателями OneWeb

Специалисты, которые следят за ситуацией с компанией OneWeb, подавшей заявку на банкротство, уверены, что активы британского стартапа достанутся IT-компаниям из США, где расположены мощности по производству спутников для этой системы.
Faktom 06:52
Политика

Российские военные медики в Италии приступили к работе

Москва, 27 марта 2020, 15:04 — REGNUM Российские военные медики, прибывшие в итальянский город Бергамо, приступили к непосредственному оказанию помощи гражданам Итальянской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM вчера в 08:04
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области

В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (всего уже восемь).
Коммерсантъ Воронеж 05:52
Транспорт

В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
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