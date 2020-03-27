МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.

с чего всё началось

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

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