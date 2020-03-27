Коронавирус
РИА НовостиПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.ТАССвчера в 10:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Происшествия
В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Авто
Секреты автомобилей, о которых не знает большинство владельцев
Эксперты рассказали об интересных и нужных функциях некоторых автомобилей, о которых владельцы часто не знают, пренебрегая чтением инструкций.
Политика
ЛНР приравняла линию разграничения к госгранице
"Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской народной республики, и территорией Луганской народной республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте главы республики в субботу.
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Политика
Поляки оценили российскую помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
Авто
В Костанае стартовала сборка Chevrolet Damas и Labo
На Костанайском автомобильном заводе открылась казахстанско-узбекистанская линия по сборке автомобилей Chevrolet.
Спорт
Открытие Олимпиады в Токио может быть перенесено на 23 июля 2021 года
Организаторы летних Олимпийских игр, которые должны были начаться 24 июля в Токио и были отложены из-за эпидемии коронавируса, объявили, что их старт может быть отложен до 23 июля 2021 года.
Космос
К Земле движется астероид размером с половину Эвереста
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Авто
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Авто
В США идеальный универсал ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей
На аукционе eBay в США продали редкий экземпляр отечественного экземпляра ВАЗ-2102.
Здоровье
Жертвами коронавируса в США стали более 2 тыс. человек
Свыше 2 тыс. человек скончались в США из-за коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Футбол
Президент УЕФА озвучил варианты возобновления текущего сезона
Президент УЕФА Александр Чеферин выразил мнение, что нынешний футбольный сезон может быть потерян, если он не будет возобновлен к концу июня.
Общество
Жена премьера Канады сообщила о выздоровлении от коронавируса
Жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является, посильной нагрузкой на компанию.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
Происшествия
В Сызрани случайный взгляд врача спас от вероятной смерти пациентку
Придя на прием к врачу, 45-летняя женщина - жительница Сызрани совершенно случайно узнала, что буквально через несколько месяцев ее жизнь может превратиться буквально в ад.
Футбол
Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи
Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.