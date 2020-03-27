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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
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ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
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Организаторы летних Олимпийских игр, которые должны были начаться 24 июля в Токио и были отложены из-за эпидемии коронавируса, объявили, что их старт может быть отложен до 23 июля 2021 года.
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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

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Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
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