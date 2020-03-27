Коронавирус
РИА НовостиПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.ТАССвчера в 10:53
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Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу
У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Здоровье
На карантине по коронавирусу в Омске находятся почти 4000 человек
На домашнем карантине под наблюдением медиков находятся 3980 человек, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ – 19 человек.
Общество
В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом
Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Политика
Турция остановила авиасообщение со всеми странами
Власти Турции объявили о приостановке авиасообщения со всеми иностранными государствами в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.
Космос
Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась
О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.
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Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Происшествия
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу
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Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Общество
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Общество
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
Политика
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и подробно обсудил с ним ситуацию с коронавирусом, который охватил значительную часть планеты.
Происшествия
Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина
На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
В России закрываются санатории и дома отдыха
Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
Кино
Звезда «Фантастических тварей» поделилась подробностями нового фильма
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Армия и оружие
25 военных заразились коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт»
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на борту авианосца «Теодор Рузвельт» выявлены три случая заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.