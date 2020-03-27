Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
Читать в источнике
Комментировать868
с чего всё началось

ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
ТАСС10:53

Подробнее о событии

ПФР направил 469 млрд на досрочное финансирование пособий

РЕН ТВ18:29

ПФР досрочно профинансировал выплаты пенсии и пособия за апрель

Коммерсантъ15:56

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Газета.Ru12:01

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РБК13:54

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РИА Новости14:10

Россиянам досрочно выплатят пенсии и пособия из-за «нерабочей недели»

Известия11:08

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий за апрель

Интерфакс - Россия10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 17:35
Единоборства

Джо Роган отказался комментировать бой Хабиба и Фергюсона

Лезги газет 18:22
Политика

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

RT на русском вчера в 11:52
Общество

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов.
ТАСС 01:23
Политика

Северная Македония вошла в НАТО

ТАСС 12:37
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал, почему не дает онлайн-концерты

NewInform 08:47
Политика

Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Экономика

Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов

Эксперты считают, что с большой вероятностью ставки по ипотеке превысят 10 процентов уже в первой половине текущего года.
Lenta.ru 25 марта в 18:38
Политика

Украина заблокировала переговоры по Донбассу

Работа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе была заблокирована представителем Украины, отказавшимся фиксировать договоренности в письменной форме.
Lenta.ru 03:49
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.
RT на русском 10:06
Общество

Власти США придумали новые ограничения для Huawei

Власти США придумали новые ограничения для Huawei. Это усложнит для компании закупку микросхем.
Ferra вчера в 14:23
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.
РБК 05:13
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 10:58
Общество

Роструд объяснил, как начислят зарплату за выходную неделю

Российские компании выплатят зарплату сотрудникам за нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля.
Телеканал 360° 18:02
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Здоровье

В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом

В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 15:41
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Политика

Зеленский заявил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Украина в ближайшие две недели может получить транш в размере $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия 15:32
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал обновленную приборную панель

АвтоВАЗ выпустил патент на новую версию панели приборов для авто Lada.
AvtoVolgograda.ru 05:33
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Футбол

Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре

Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре.
Soccer.ru 10:08
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о помощи Италии

Варшава, 27 марта 2020, 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами.
REGNUM вчера в 21:52
Здоровье

Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом из-за числа сделанных тестов.
РБК вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов

Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.
Комсомольская правда 16:10
Происшествия

Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом

Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Блокнот Волгоград 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное