Экономика
URA.RuПФР назвал средний размер пенсии в России
По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Соответствующие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Происшествия
В Благовещенске стрелявший в колледже студент ранил полицейского
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Не стоит сегодня принимать важные решения: можно натворить много ошибок.
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Политика
Моралес заявил, что переворот в Боливии является заговором США
Бывший президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку на фоне массовых протестов в стране, заявил, что госпереворот в республике является заговором, исходящим из Соединенных Штатов.
Транспорт
Циклон нарушит междугороднее автобусное сообщение на Сахалине
Управление автомобильных дорог по Сахалинской области решило в четверг днем закрыть междугороднего автобусного сообщения на Сахалине в связи с гололедом, метелью и штормовым ветром.
Общество
Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Шоу-бизнес
МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица МакSим шокировала поклонников болезненным видом на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, сообщает «Комсомольская правда».
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Транспорт
Строительство трассы М-11 Москва – Петербург полностью завершено
На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Армия и оружие
Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии
Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.
Общество
В Берлине будет построен первый европейский завод Tesla
Американская компания Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования, где будут выпускаться батареи, двигатели и электромобили.
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Армия и оружие
В Сирии сменили командующего российской группировкой войск
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству.
Происшествия
Убийца аспирантки Соколов дал признательные показания
«Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51 статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого», - цитирует в ленте новостей «ТАСС» адвоката обвиняемого Александра Почуева.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Культура
Назван самый сексуальный мужчина 2019 года по версии People
Американский певец Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии журнала People.
Политика
Путин заявил о росте недобросовестной конкуренции в мировой торговле
Недобросовестная конкуренция и протекционизм широко распространены в мировой торговле.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Армия и оружие
Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
Президент США Дональд Трамп заявил, что и у него, и у президента Турции Тайипа Эрдогана хорошие отношения с курдами.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Наука