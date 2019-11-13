По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Соответствующие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Политика Моралес заявил, что переворот в Боливии является заговором США Бывший президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку на фоне массовых протестов в стране, заявил, что госпереворот в республике является заговором, исходящим из Соединенных Штатов.

Транспорт Циклон нарушит междугороднее автобусное сообщение на Сахалине Управление автомобильных дорог по Сахалинской области решило в четверг днем закрыть междугороднего автобусного сообщения на Сахалине в связи с гололедом, метелью и штормовым ветром.

Шоу-бизнес МакSим заподозрили в гормональной терапии Певица МакSим шокировала поклонников болезненным видом на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, сообщает «Комсомольская правда».

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Общество В Берлине будет построен первый европейский завод Tesla Американская компания Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования, где будут выпускаться батареи, двигатели и электромобили.

Кино Завершились съемки девятого «Форсажа» Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.