Экономика
URA.RuПФР назвал средний размер пенсии в России
По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Соответствующие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Футбол
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
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Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
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В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро.
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Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
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Политика
Путин считает, что критика в отношении власти необходима
"Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти.
Общество
Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
Стартовая цена лота составила 1,35 - 1,5 миллиона рублей.
Политика
Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
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Бузова намерена выступить на «Евровидении»
Политика
Путин заявил о выполнении задач России в Сирии
Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Авто
Nissan Almera со сменой поколений обзавелся турбомотором
Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
Технологии
Состоялся релиз безопасного браузера Brave
Браузер Brave позиционирует себя как защищенный и лишенный рекламы сервер.
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
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Линии электропередач увеличивают агрессивность пчел
Исследователи выяснили, что электрический ток в высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) создает сильное электромагнитное поле, воздействие которого оказалось не таким безопасным, как считалось ранее.
Финансы
Путин предложил увеличить долю финансирования Банка БРИКС в нацвалютах
"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", - сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Наука
Определена генетическая основа здорового сна
В новой работе ученые показали механизм, регулирующий сон у позвоночных и беспозвоночных: у людей, рыбок данио и круглых червей.В возрасте пяти дней рыбы данио имеют полупрозрачное четырехмиллиметровое тело.