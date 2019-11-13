Экономика
URA.RuПФР назвал средний размер пенсии в России
По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Соответствующие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Общество
Россия, Китай и Индия готовят альтернативу SWIFT
Вопросы создания альтернативы SWIFT, вероятно, будут обсуждаться на полях проходящего в Бразилии саммите БРИКС.
Политика
Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии
Россия в целом решила практически все задачи в Сирии, которые ставила перед собой, опасность инфильтрации боевиков есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Кремле прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем
Надо работать Дмитрий Песков заявил, что не видит предмета для дискуссий в вопросе о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем, сообщает "Лента".
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Авто
Краш-тест самого безопасного автомобиля показали на видео
Качество работы вспомогательных систем Европейский комитет оценивает в 77%. По результатам всех тестов автомобиль получил пять звезд.
Армия и оружие
Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе
Общество
Сергей Петров может продать «Рольф»
О возможной продаже сообщила кипрская компания Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует "Рольф".
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Наука
Бактерии помогут американцам искать мины
Предполагается, что система обнаружения взрывчатых веществ, разработкой которой занимается компания Raytheon, позволит сделать процесс поиска мин или самодельных взрывчатых веществ безопаснее.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Политика
Следствие по делу MH17 обратилось к свидетелям
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли почти на 2,22 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,219 млн баррелей и на 8 ноября составили 449,001 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Энергетика
«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Наука
Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи
Сегодня авторы проекта заявили, что возраст реки Нил достигает 30 миллионов лет, что в шесть раз больше, чем предполагали ученые, сообщает «Индикатор».