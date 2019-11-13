Экономика

URA.RuURA.RuПФР назвал средний размер пенсии в России

По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Соответствующие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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