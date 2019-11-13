По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Соответствующие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Происшествия Власти рассказали о системе охраны в колледже Благовещенска Корпус колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, был подключён к системе охраны, она была исправна в начале учебного года.

Происшествия Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.

Хоккей Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией» "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз".

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Общество Песков отреагировал на призыв вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО Ранее во вторник стало известно, что правительству в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Происшествия СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.

Общество Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Общество ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Авто Kia показал новые изображения серийной Kia Optima В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.

Политика Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.

Экономика Как неопределённость по вопросу брексита влияет на темпы роста ВВП Великобритании По прогнозу Банка Англии, темпы роста ВВП Великобритании к концу года составят всего 1%. Согласно данным Национального бюро статистики страны, после падения на 0,2% во II квартале 2019 года ВВП вырос на 0,3% в III квартале.

Футбол Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.

Теннис Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.

Политика Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.

Экономика Глава ФРС назвал причину замедления роста экономики США Уверенный рост американской экономики замедлился в третьем квартале 2019 года.