Экономика
URA.RuПФР назвал средний размер пенсии в России
По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Соответствующие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Происшествия
Власти рассказали о системе охраны в колледже Благовещенска
Корпус колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, был подключён к системе охраны, она была исправна в начале учебного года.
RT на русском 00:25
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Хоккей
Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз".
Вести.Ru вчера в 22:57
Наука
Икота играет положительную роль в развитии детского мозга
МедиаПоток 12 ноября в 10:47
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Общество
Первый завод Tesla в Европе появится в Берлине
Аргументы и Факты вчера в 06:44
Общество
Песков отреагировал на призыв вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО
Ранее во вторник стало известно, что правительству в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Известия 12 ноября в 05:20
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова пожаловалась на ужасные отеки во время беременности
Самойлова пожаловалась, что на сегодняшний день главная ее «беременная» проблема — это отеки.
Woman.ru вчера в 00:48
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 годов
Новые автомобили вчера в 22:06
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Армия и оружие
В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы
Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти.
Lenta.ru 01:29
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 00:33
Здоровье
В Ульяновске закрыли ещё одну школу на карантин из-за пневмонии
Карантин объявлен в 1-11 классах с 13 по 22 ноября включительно.
Misanec.ru 00:12
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Экономика
Как неопределённость по вопросу брексита влияет на темпы роста ВВП Великобритании
По прогнозу Банка Англии, темпы роста ВВП Великобритании к концу года составят всего 1%. Согласно данным Национального бюро статистики страны, после падения на 0,2% во II квартале 2019 года ВВП вырос на 0,3% в III квартале.
RT на русском 00:08
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Машины и Механизмы вчера в 15:57
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
REGNUM вчера в 20:24
Теннис
Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
GoTennis.ru вчера в 13:49
Космос
Китай испытал аппарат для посадки на Марс
Известия 00:31
Политика
Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.
Российская газета 11 ноября в 18:52
Экономика
Глава ФРС назвал причину замедления роста экономики США
Уверенный рост американской экономики замедлился в третьем квартале 2019 года.
Российская газета вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11