Экономика

RT на русскомRT на русскомПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР). Как отмечается, получателям через «Почту России» их доставят по стандартному графику — начиная с 3 января.
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Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

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Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

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Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газетавчера в 08:38

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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