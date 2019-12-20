Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР). Как отмечается, получателям через «Почту России» их доставят по стандартному графику — начиная с 3 января.

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Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

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