Экономика
RT на русскомПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР). Как отмечается, получателям через «Почту России» их доставят по стандартному графику — начиная с 3 января.
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Политика
МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Футбол
За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»
Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
Экономика
Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи
На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Наргиз объяснила отсутствие её детей в России
Российская и американская певица Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США в РФ.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Гаджеты
Появились первые изображения iPhone SE 2
В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Хоккей
Цулыгин: «Салават» хорошо двигался, бился и боролся
Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин подвёл итоги матча с "Авангардом" (1:2).
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали стрелявшего в официанта посетителя бара
В Екатеринбурге правоохранители задержали стрелявшего в официанта посетителя бара "Огонек".
Происшествия
В Архангельске девушки убили подругу ради забавы
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина работающих в ООН россиян являются агентами ФСБ.
Политика
В ОБСЕ призвали Эстонию воздержаться от давления на Sputnik
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония».
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Анси, Логинов – 13-й
Завершилась гонка преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Футбол
Футболист Робинзон Звонков подписал новый контракт с «Динамо»
Защитник Робинзон Звонков подписал новый контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Экономика
Минэкономики Украины может пересмотреть валютный курс в макропрогнозе на 2020-22 гг
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.