Общество

Российская газетаРоссийская газетаПФР назвал сроки выплат январских пенсий

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газета08:38

Пенсию за январь перечислят на банковские карты с 30 декабря

ТАСС08:27

ПФР уточнил, когда выплатят январские пенсии

URA.Ru09:00

Пенсии за январь на банковские карты перечислят в конце декабря

РЕН ТВ08:20

Военным пенсионерам готовят две пенсии

Primpress.ru05:50

В ПФР назвали даты выплат пенсий за январь

78.ru08:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Космос

В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

REGNUM 07:57
Политика

Bild: Меркель «объявила войну» Трампу

Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
ИА REX 05:00
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 08:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Летидор 18 декабря в 01:24
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 09:23
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Культура

Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года

Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Российская газета 18 декабря в 21:00
Политика

Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
РИА Новости 08:56
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

Вечерняя Москва 17 декабря в 11:09
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

ТАСС 07:40
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Фигурное катание

Глейхенгауз: по возможности Косторная станет изучать четверные

Тренер-хореограф российской фигуристки Алены Косторной Даниил Глейхенгауз не исключил, что в будущем она будет работать над изучением четверных прыжков.
РИА Новости 02:51
Энергетика

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Lenta.ru 08:47
Футбол

Врач «Локомотива»: Фарфан восстановится полностью только к маю

Фарфан стал игроком московского клуба в январе 2017 года.
Советский спорт 07:10
Кино

Скончалась французская девушка Джеймса Бонда

В Париже в возрасте 78 лет после длительной болезни скончалась французская актриса и фотомодель Клодин Оже, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" 1965 года.
Вести.Ru 04:45
Политика

В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки

Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Lenta.ru 09:05
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила

Bimru.ru 02:19
Технологии

Ночной режим в смартфонах вредит сну

Британские ученые считают, что синий экран ночного режима в смартфоне воспринимается как сигнал к бодрствованию.
МедиаПоток вчера в 07:08
Политика

Завершена большая пресс-конференция Путина

Президент России Владимир Путин завершил ежегодную большую пресс-конференцию. Общение с журналистами продлилось 4 часа 18 минут.
Газета.Ru вчера в 08:26
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Экономика

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 08:55
Футбол

Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Интерфакс - Россия 03:02
Происшествия

Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 07:49
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ вчера в 05:41
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное