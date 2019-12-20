Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПФР назвал сроки выплат январских пенсий

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.
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Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАСС08:27

ПФР уточнил, когда выплатят январские пенсии

URA.Ru09:00

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газета08:38

В ПФР рассказали о сроках выплаты пенсий за январь

Аргументы и Факты10:26

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РЕН ТВ08:20

Военным пенсионерам готовят две пенсии

Primpress.ru05:50

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Ульяновская правда02:07
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Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
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Boeing и NASA сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
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"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета вчера в 15:24
Происшествия

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Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском

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Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

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WISE1013 + 6112 является одной из самых ярких инфракрасных галактик

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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в 3 миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
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В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

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МВД выразило жесткую позицию по работе с болельщиками

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В центре Волгограда открыли памятник Сталину

Место было выбрано символическое – на фоне Знамени Победы возле Сталинградского обкома. Этот памятник изготовлен из бетона.
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