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Российская газетаПФР назвал сроки выплат январских пенсий
В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.
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Последние пенсии в этом году будут выплачены 27 декабря, с 1 января их повысят
Ульяновская правда02:07
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