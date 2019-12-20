Общество
Российская газетаПФР назвал сроки выплат январских пенсий
В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.
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Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Экономика
Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру
Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Наука
Под ледником Гренландии обнаружена река
Под ледяным щитом Гренландии, как выяснили ученые, может протекать река.
Наука
Семантика эмоций оказалась одновременно культурно обусловленной и универсальной
Соответственно, в каждом языке есть слова, которые эти эмоции выражают, а из-за того, что эмоции — универсально базовые, семантически эти слова в разных языках можно назвать эквивалентными.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Армия и оружие
ВМФ получит четыре атомные подлодки в 2020 году
Военно-морской флот получит в 2020 году четыре атомные подлодки, построенные на «Севмаше».
Политика
Постпред США в ООН считает возможным пересмотр работы Конституционного комитета Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт считает, что Совет Безопасности может пересмотреть решение по работе сирийского Конституционного комитета, если сложности в его работе продолжатся.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Общество
Душевный разговор с Дмитрием Губерниевым: за что он ценит Баскова, почему не выносит Сталина и как подсел на хеви-метал
Новый разговор – о главных неспортивных увлечениях Губерниева: музыке, театре и исторических книгах. 🎸Музыкальная часть: метал на кассетнике, концерты в Тушино и Осло, отношения с Киркоровым Первый магнитофон у меня появился только в 1986-м – мне еще не было 12 лет.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО
Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Происшествия
В Москве «заминировали» все станции метро
Сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
Опубликован отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.
Кино
Вышел саундтрек к фильму «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Фильм является девятым эпизодом "Звёздных войн" и завершает сагу.
Космос
Журнал Science назвал научный прорыв года
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
СК начал проверку после вопроса Путину о домах ветеранов в Сочи
Следователи начали проверку после вопроса журналиста Владимиру Путину о домах ветеранов в Сочи, которые непригодны для проживания.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
Напомним, изначально пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру должен был состояться в октябре-ноябре текущего года.
Шоу-бизнес
Диетолог раскрыла секрет похудения Аллы Пугачевой
Как утверждает диетолог, для снижения веса и стройности фигуры в день рекомендуется употреблять два грамма соли, а для сохранения веса – четыре грамма.
Политика
Путин: Запад во все времена пугали Россией
Президент России Владимир Путин считает, что во все времена Западные государства пугали Россией.