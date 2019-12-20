Общество
Российская газетаПФР назвал сроки выплат январских пенсий
В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.
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Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась обнаженной
32-летняя американская плюс-сайз модель Эшли Грэм готовится впервые стать мамой: она решилась на фотосессию на позднем сроке беременности.
Политика
В ДНР планируют создать совместимую с российской платежную систему
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР ведется работа над созданием платежной системы, совместимой с российскими платежными инструментами.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Экономика
Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ
Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
«Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», — сообщил он.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Армия и оружие
Россия начала поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан
Россия начала поставки Узбекистану военных вертолетов Ми-35М. В течение двух лет Россия поставит в Узбекистан 12 вертолетов Ми-35М.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
Опубликован отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Теннис
Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
Общество
МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи
В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Футбол
Селихов вернется на поле не раньше мая 2020 года
Голкипер ФК «Спартак» Александр Селихов сможет вернуться на поле лишь в конце мая 2020 года, утверждает «Чeмпионат».
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Футбол
Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Наука
Ученые объяснили, почему нельзя одновременно подхватить грипп и простуду
Команда ученых из университета Глазго (Великобритания), проанализировав 44 230 случаев острых респираторных заболеваний у 36 157 пациентов, нашла "убедительные доказательства того, почему простудные заболевания реже встречаются в сезон гриппа и наоборот".
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.