Общество

Российская газетаРоссийская газетаПФР назвал сроки выплат январских пенсий

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.
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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия11:45

ПФР уточнил, когда выплатят январские пенсии

URA.Ru09:00

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАСС08:27

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газета08:38

Пенсии за январь на банковские карты перечислят в конце декабря

РЕН ТВ08:20

Когда ростовские пенсионеры получат январские пенсии

Big-Rostov.ru06:18

Когда севастопольцам получать пенсию в январе?

Севастополь.ру05:00
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
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Вести.Ru 10:04
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NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР ведется работа над созданием платежной системы, совместимой с российскими платежными инструментами.
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РБК вчера в 12:37
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Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ.
Российская газета 10:00
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«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 08:56
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Религия

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Футбол

Футболист сборной Украины провалил допинг-тест

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
РБК 11:35
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
РИА Новости 08:43
Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

«Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», — сообщил он.
RT на русском 05:56
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Salt Mag 09:52
Армия и оружие

Россия начала поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан

Россия начала поставки Узбекистану военных вертолетов Ми-35М. В течение двух лет Россия поставит в Узбекистан 12 вертолетов Ми-35М.
Вести.Финанс 10:42
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.
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Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

News.ru 03:11
Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

Опубликован отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.
Московский Комсомолец 12:05
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
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Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби

Спорт-Экспресс 12:10
Общество

МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи

В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
Телеканал 360° вчера в 23:40
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Газета.Ru 09:57
Футбол

Селихов вернется на поле не раньше мая 2020 года

Голкипер ФК «Спартак» Александр Селихов сможет вернуться на поле лишь в конце мая 2020 года, утверждает «Чeмпионат».
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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат вчера в 08:34
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости вчера в 07:34
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В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
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Ученые объяснили, почему нельзя одновременно подхватить грипп и простуду

Команда ученых из университета Глазго (Великобритания), проанализировав 44 230 случаев острых респираторных заболеваний у 36 157 пациентов, нашла "убедительные доказательства того, почему простудные заболевания реже встречаются в сезон гриппа и наоборот".
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Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
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