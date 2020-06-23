Финансы
ФедералПрессМинтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии
Минтруд подготовил проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года, в нем продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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Экономика
Россияне могут отказаться от банковских вкладов
В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru 14:20
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform 13:55
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
Общество
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 21:37
Культура
Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года
Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Политика
Путин не исключает возможности выдвижения на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок.
Адыгея Сегодня 15:47
Общество
В Тульской области жителям старше 65 лет продлили самоизоляцию
«Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 30 июня», — говорится в указе.
Известия 19:49
Футбол
Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА
Газета Metro 11:25
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
Bimru.ru вчера в 02:46
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
Общество
Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
RT на русском 20:34
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ 08:36
Здоровье
Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке
Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 21:00
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 22:45
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 48 человек
Улан-Удэ, 23 июня 2020, 05:27 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 22:27
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:53
Игры
Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI
Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе.
Чемпионат 09:14
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Экономика
России предсказали новую пенсионную реформу через четыре года
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Пенсионный фонд России может оставить некоторых россиян без выплат.
Утро.ru 08:33