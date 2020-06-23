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Экономика Россияне могут отказаться от банковских вкладов В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов. 3

Политика Трамп обвинил Обаму в государственной измене Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News. 3

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,2K

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Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 8

Общество Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз. 3

Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани». 88

Шоу-бизнес Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично. 22

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 15

Игры Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе. 37