Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

с чего всё началось

Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нужно 368 млрд рублей, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. На пленарном заседании в Госдуме он заявил, что таких средств у ПФР нет, передает РИА Новости. В России с 2016 года отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам.

ПФР не хватает денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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