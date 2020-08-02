Экономика

ВедомостиВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
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с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
Ведомостивчера в 16:45

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ПФР раскрыл источник финансирования повышения пенсий в августе

iReactor01:03

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегоднявчера в 23:46

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАНвчера в 22:27

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ruвчера в 20:02

ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

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Общество

Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
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Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
3K
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
6,9K
Общество

В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Здоровье

Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 01 августа в 07:57
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Футбол

Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером

Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
Бомбардир.ру вчера в 15:18
Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Шоу-бизнес

Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным

Преобразившуюся звезду не узнали даже поклонники, отметив, что после развода с Иваном Телегиным она выглядит сногсшибательно.
Территория новостей 00:15
22
Общество

Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов

Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
1
Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
1,1K
Наука

Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия

Без лесов у многих видов на Земле почти нет шансов на выживание, отметили ученые.
Экономика сегодня 01:52
4
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
53
Происшествия

Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

22-летня актриса Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж.
Российская газета вчера в 12:52
9
Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Происшествия

При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек

Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
1
Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
1
Наука

Создан первый управляемый магнит из полностью немагнитного материала

Физики совершили, казалось бы, невозможное, сделав магнит из вещества, не обладавшего магнитными свойствами.
Вести.Ru 31 июля в 08:42
Политика

В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
146
Политика

Президент Белоруссии обратится к народу и парламенту 4 августа

Белорусский лидер Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Парламентская газета вчера в 10:58
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Шоу-бизнес

Forbes: Сергей Шнуров заработал в 2020 году $8,8 млн

Музыкант заработал 8,8 миллиона долларов. Егор Крид заработал в 2020 году 6,9 миллиона долларов.
RuNews24.ru 02:50
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе

На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.
Рамблер 01 августа в 12:09
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

Коммерсантъ вчера в 11:09
2,7K
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России

Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
4
Политика

Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией

В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 14:38
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Экономика

На рекордные 32,9% упал ВВП США во втором квартале

ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
Evo-rus.com 31 июля в 07:02
20
Политика

США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами

Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 19:49
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Общество

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК 02:43
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