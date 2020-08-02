Экономика
ВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.Ведомостивчера в 16:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Здоровье
Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений
Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 01 августа в 07:57
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
Футбол
Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером
Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
Бомбардир.ру вчера в 15:18
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Шоу-бизнес
Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным
Преобразившуюся звезду не узнали даже поклонники, отметив, что после развода с Иваном Телегиным она выглядит сногсшибательно.
Территория новостей 00:15
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Наука
Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия
Без лесов у многих видов на Земле почти нет шансов на выживание, отметили ученые.
Экономика сегодня 01:52
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
22-летня актриса Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж.
Российская газета вчера в 12:52
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
Наука
Создан первый управляемый магнит из полностью немагнитного материала
Физики совершили, казалось бы, невозможное, сделав магнит из вещества, не обладавшего магнитными свойствами.
Вести.Ru 31 июля в 08:42
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
Политика
Президент Белоруссии обратится к народу и парламенту 4 августа
Белорусский лидер Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Парламентская газета вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Forbes: Сергей Шнуров заработал в 2020 году $8,8 млн
Музыкант заработал 8,8 миллиона долларов. Егор Крид заработал в 2020 году 6,9 миллиона долларов.
RuNews24.ru 02:50
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.
Рамблер 01 августа в 12:09
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России
Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 14:38
Экономика
На рекордные 32,9% упал ВВП США во втором квартале
ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
Evo-rus.com 31 июля в 07:02
Политика
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК 02:43