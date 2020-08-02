Экономика
ВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
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с чего всё началось
Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.Ведомостивчера в 16:45
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Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru 00:57
Политика
США и курды договорились о модернизации нефтяных месторождений в Сирии
США и курдам удалось достичь договоренностей относительно модернизации нефтяных месторождений на территории Сирии.
Актуальные Новости 01 августа в 12:56
Общество
Роскачество дало советы по выбору арбуза
Газета.Ru 01:17
Гаджеты
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Как отмечают эксперты, некоторые ноутбуки и айфоны помогают пользователю выдерживать такой режим — они прекращают зарядку на уровне 60-80%, даже если остаются подключенными к сети.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 01 августа в 03:19
Политика
Microsoft объявила о планах купить бизнес TikTok в США
"После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить переговоры о покупке TikTok в Соединенных Штатах", — сказано в публикации.
Вести.Ru вчера в 23:48
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Армия и оружие
Какие возможности получили российские модернизированные танки Т-80БВМ
На вооружение дислоцированной в Подмосковье Кантемировской танковой дивизии поступила партия из десяти модернизированных боевых машин Т-80БВМ, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
RT на русском 00:15
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
Национальная служба новостей 31 июля в 16:28
Футбол
Подписавший контракт с «Зенитом» Ловрен вылетел в Петербург
Деян Ловрен в ближайшее время присоединится к петербургскому "Зениту".
NewInform вчера в 11:20
Технологии
В казанской IT-компании «Такснет» сменился гендиректор
В ЗАО "Такснет" сменился руководитель компании.
Реальное время 03:08
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 01 августа в 07:47
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Политика
Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами
Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Футбол
15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс 01 августа в 10:07
Авто
В 2020 году средняя цена авто в России выросла на 138 тыс. рублей
Средневзвешенная цена новых машин в России достигла отметки в 1 миллион 676 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:56
Общество
ОНК: Сафронова перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
По окончанию карантина фигуранта перевели в камеру, где содержится обвиняемый в терроризме.
Право.ру 03:04
Экономика
Индекс PMI в промсекторе Китая в июле вырос до максимума за 9,5 года
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года.
Интерфакс 00:59
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Общество
Опасные источники радиации в российской Арктике утилизируют за 8 лет
Москва, 3 августа 2020, 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.
REGNUM 02:02
Авто
С начала лета через Крымский мост проехало более 1 млн автомобилей
Пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань» рассказала о том, что за лето по Крымскому мосту проехало больше миллиона автомобилей.
ToDay News Ufa 01 августа в 11:38
Футбол
«Интер» может уволить Конте с поста главного тренера
"Интер" планирует уволить с поста главного тренера Антонио Конте.
Pravda.Ru 02:44