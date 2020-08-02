Экономика

ВедомостиВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
Ведомостивчера в 16:45

Подробнее о событии

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

REGNUM04:15

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ruвчера в 20:02

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАНвчера в 22:27

С чем связано повышение накопительных пенсий?

BFM.ruвчера в 22:00

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегоднявчера в 23:46

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Происшествия

В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре

Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, который зашел в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо", расположенном в центре Киева, и заявил, что у него в рюкзаке бомба.
ТАСС 06:00
237
Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
157
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
7,6K
Шоу-бизнес

Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса

Интерфакс 06:54
38
Футбол

Даниил Фомин перешел из «Уфы» в московское «Динамо»

РИА Новости 07:21
Музыка

Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»

Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25
116
Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
168
Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
35
Футбол

«Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА

Глава команды ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб заключил взаимовыгодную сделку с «Икс Холдинг».
ГЛАС.RU 05:52
Общество

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
108
Шоу-бизнес

Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили пятую годовщину свадьбы

Навка тепло поздравила мужа в Сети, опубликовав фото, где она обнимает Дмитрия Пескова: "И пусть так будет всегда!".
Paparazzi.ru 02:29
69
Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
178
Общество

Экспертная группа ВОЗ завершила работу в Китае

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершила работу в Китае.
ТАСС 06:45
1
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
12
Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

RT на русском 01:39
347
Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
173
Футбол

Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать

Честный рейтинг букмекеров 06:53
Футбол

Жиго высказался о переходе Кокорина в «Спартак»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина стан «красно-белых».
Нева Спорт 05:21
1
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
57
Наука

На карту планеты нанесено надвигающееся глобальное наводнение

Цензуры.Нет 04:13
Наука

Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов

Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот.
ТК Звезда 03:44
83
Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform 02:18
25
Финансы

Доллар и евро растут по отношению к рублю

Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:07
21
Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
5
Общество

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
787
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU вчера в 06:55
Общество

Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26

Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Общество

Вакцинацию от коронавируса в России начнут с медиков и учителей

Как сообщает ToDay News Ufa, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, уже полностью завершены, в скором времени начнется официальная вакцинация медиков и учителей, которые более остальных подвержены риску.
ToDay News Ufa 01 августа в 04:50
2,2K
Общество

В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидор вчера в 06:30
317
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова

В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное