Экономика
ВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
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с чего всё началось
Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.Ведомостивчера в 16:45
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Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре
Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, который зашел в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо", расположенном в центре Киева, и заявил, что у него в рюкзаке бомба.
ТАСС 06:00
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Футбол
Даниил Фомин перешел из «Уфы» в московское «Динамо»
РИА Новости 07:21
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Футбол
«Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА
Глава команды ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб заключил взаимовыгодную сделку с «Икс Холдинг».
ГЛАС.RU 05:52
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Шоу-бизнес
Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили пятую годовщину свадьбы
Навка тепло поздравила мужа в Сети, опубликовав фото, где она обнимает Дмитрия Пескова: "И пусть так будет всегда!".
Paparazzi.ru 02:29
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Общество
Экспертная группа ВОЗ завершила работу в Китае
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершила работу в Китае.
ТАСС 06:45
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Честный рейтинг букмекеров 06:53
Футбол
Жиго высказался о переходе Кокорина в «Спартак»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина стан «красно-белых».
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Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Наука
На карту планеты нанесено надвигающееся глобальное наводнение
Цензуры.Нет 04:13
Наука
Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов
Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот.
ТК Звезда 03:44
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform 02:18
Финансы
Доллар и евро растут по отношению к рублю
Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU вчера в 06:55
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России начнут с медиков и учителей
Как сообщает ToDay News Ufa, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, уже полностью завершены, в скором времени начнется официальная вакцинация медиков и учителей, которые более остальных подвержены риску.
ToDay News Ufa 01 августа в 04:50
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидор вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09