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ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомостивчера в 16:45
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Экономика сегодня

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегодня23:46
Live24

ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

Live2400:27
Народные новости

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11
REGNUM

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

REGNUM04:15
ФАН

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАН22:27
URA.Ru

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ru20:02
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
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В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия05:51
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Армия Израиля заявила, что предотвратила теракт на границе с Сирией

Израильские военные предотвратили теракт на границе с Сирией, нанеся удар по нескольким злоумышленникам, которые якобы пытались спрятать взрывное устройство возле пограничного ограждения.
Комсомольская правда20:57
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АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов

Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM05:19
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ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

"В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - рассказали в ФСБ.
Газета.Ru02:53
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Второй за месяц разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре

Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) зафиксировали второй за месяц разлив нефтепродуктов на реке Сайме, сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.
ТАСС03:36
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