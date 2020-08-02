Экономика
ВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
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с чего всё началось
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).Ведомостивчера в 16:45
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Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
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Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
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Газета.Ru 06:05
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В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
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Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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«Раньше был сон в руку, а теперь сунь в руку». Горячее интервью Алексея Сафонова
Обозреватель Matchtv.ru расспросил известного агента об особенностях трансферного окна в эпоху пандемии.
Матч ТВ 02:06
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В Берлине во время протестов задержали более 130 человек
Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM По данным журналистов, на акции против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, всего были задержаны 133 человека.
REGNUM вчера в 10:51
Финансы
Курс доллара на открытии торгов составил 74,21 рубля
На открытии торгов Московской Биржи 3 августа курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,05%, курс евро — на 0,1%.
News.ru 03:27
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Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
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Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»
RuNews24.ru вчера в 19:01
Общество
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МонаВиста 31 июля в 08:28
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
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«Доктор Дулиттл» удержал лидерство в китайском прокате
Фильм студии Universal "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" удержал лидерство в возрождающемся китайском прокате вторую неделю подряд.
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Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
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Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить препарат "Спинраза" (нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий год.
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Экономика
Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов
Самые большие потери понесли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5,4 миллиарда), глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов (5,18 миллиарда) и основатель инвестиционной компании «Волга Груп» Геннадий Тимченко (4,81 миллиарда).
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Capcom рассказала, каким тиражом продался ремейк Resident Evil 3
Обновленная версия третьей части франшизы продается хуже, чем предыдущие игры серии — ремейк RE 2 и RE 7, которые за два месяца достигли отгрузок в 4,2 и 3,5 млн соответственно.
CyberSport.ru 07:50