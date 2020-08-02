2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).

с чего всё началось

Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

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