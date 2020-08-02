Экономика
ВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
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с чего всё началось
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).Ведомостивчера в 16:45
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Политика
На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов
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Газета.Ru 06:05
Политика
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Авто
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ФАН 07:13
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REGNUM 05:11
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
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Происшествия
Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
РИА Новости 07:57
Политика
Первым замглавы Следственного комитета РФ назначен Эдуард Кабурнеев
Первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Указом президента РФ Владимира Путина назначен Эдуард Кабурнеев.
ИА Красная Весна 07:26
Политика
Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
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Футбол
Конте может вернуться в «Ювентус» в случае ухода из «Интера»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте может вернуться на аналогичную должность в «Ювентус».
Metaratings 05:44
Общество
Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти
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ПРАЙМ 03:41
Футбол
Sky Sports: в английской Премьер-лиге запретили кашлять на поле
«Если судья уверен, что кто-то преднамеренно и вблизи покашлял в лицо сопернику или любому официальному лицу матча», то игрок должен быть незамедлительно удален с поля.
ODDS.ru 05:39
Общество
Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
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Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
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Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Происшествия
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
РИА Новости 07:43
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Китайский разработчик ИИ подал иск к Apple на $1,4 млрд
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Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу за Суперкубок
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тренировках команды перед Суперкубком России.
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Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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