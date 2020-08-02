Экономика
ВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
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с чего всё началось
Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.Ведомостивчера в 16:45
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Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
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Лариса Гузеева и Роза Сябитова не поддерживают дружеских отношений вне эфира.
Территория новостей 00:43
Политика
Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России наделяется правом получения дипломатического паспорта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:27
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Пятый канал вчера в 22:34
Политика
В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания 33 россиян
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике были арестованы 33 россиянина.
ТАСС 10:21
Политика
ФСБ: дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью
Господин Сафронов вину отрицает. Он связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.
Коммерсантъ 10:29
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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Происшествия
На Кубани выявили 113 случаев коронавируса за сутки
На 3 августа на Кубани у 8 585 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 654 ребенка.
Kursk.com 04:06
Происшествия
В Москве ликвидировали открытое горение в жилом доме
Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы.
RT на русском 10:11
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы
Гарюгину в апреле исполнилось 70 лет. Он был начальником ленинградской, а затем петербургской подземки.
News.ru 09:15
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
По данным пресс-службы компании Toyota, сегодня, 3 августа, начался серийный выпуск обновлённого внедорожника Land Cruiser Prado.
32CARS.ru 05:22
Футбол
«Тамбов» подписал контракты с Рыжиковым и Карапетяном
В сезоне-2020/21 за «Тамбов» будет выступать вратарь Сергей Рыжиков, который пополнил команду в качестве свободного агента.
Metaratings 05:38
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Авто
Автомобили в РФ в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
За первое полугодие 2020 года новые автомобили в России подорожали в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей.
Автоновости дня 06:01
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
Наука
Доисторические гигантские деревья могут появиться в Западной Европе
Международная группа ученых проверила экспериментально возможность появления в Западной Европе доисторических гигантских деревьев – секвой.
МедиаПоток 06:44
Происшествия
В Берлине во время акций протеста пострадали 45 полицейских
На протестный митинг против жестких ограничительных мер, предпринятых властями для борьбы с коронавирусом, пришли 20 тысяч человек.
RuNews24.ru 02:30
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Дизайнер Александр Шторм в кооперации с журналистами iReactor презентовал машину-идеал для пенсионеров.
Новые автомобили 03:56
Наука
Предок коронавируса появился еще 70 лет назад
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Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Энергетика
«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году
"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.
Газета.Ru 03:28
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Футбол
«Правильно сделали»: Прядкин – о наказании Карпина
Прядкин заявил, что в комитете по этике «правильно сделали», приняв такое решение.
Спорт день за днем 10:09
Политика
Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.
Московский Комсомолец 09:17
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
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