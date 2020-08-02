Экономика

ВедомостиВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
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с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
Ведомостивчера в 16:45

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В Госдуме оценили рекордный рост накопительных пенсий в России

iReactor09:55

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ruвчера в 20:02

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

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Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

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С чем связано повышение накопительных пенсий?

BFM.ruвчера в 22:00

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REGNUM04:15

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
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Политика

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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

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Политика

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Происшествия

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Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

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Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову

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"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.
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