В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.