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Ведомости
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
Ведомостивчера в 16:45
Подробнее о событии
REGNUM

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

REGNUM04:15
Экономика сегодня

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегодня23:46
Народные новости

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11
Live24

ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

Live2400:27
ФАН

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАН22:27
URA.Ru

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ru20:02
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
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Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском05:16
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В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия06:09
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Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM05:07
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В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru06:13
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский район суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС05:59
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Ведущие страны мира выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

Как считают аналитики, в дальнейшем количество зарезервированных вакцин продолжит расти Страны Евросоюза, Великобритания, США и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.
АМИТЕЛ04:42
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В России в 1,5 раза выросли сделки с загородными домами — ВТБ

Средний размер кредита на покупку загородного дома за год вырос с 2,9 млн до 3,3 млн руб. В Московском регионе был зафиксирован почти двукратный рост — с 4,5 до 7,9 млн руб. Основными покупателями загородной недвижимости стали семьи в возрасте 25-45 лет.
РБК03:48
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В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидорвчера в 06:30
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