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Ведомости
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
Ведомостивчера в 16:45
Подробнее о событии
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
Live24

ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

Live2400:27
Народные новости

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11
Экономика сегодня

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегодня23:46
ФАН

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАН22:27
URA.Ru

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ru20:02
REGNUM

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

REGNUM04:15
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Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске
Общественная служба новостей1 августа в 13:17
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Армия Израиля заявила, что предотвратила теракт на границе с Сирией

Израильские военные предотвратили теракт на границе с Сирией, нанеся удар по нескольким злоумышленникам, которые якобы пытались спрятать взрывное устройство возле пограничного ограждения.
Комсомольская правда20:57
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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК02:43
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В Кузбассе за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом

Новые инфицирования зафиксированы в Новокузнецке (28), Кемерове (24), Междуреченске (22), Прокопьевске (5), Киселевске (4), Таштагольском МР (3), Кемеровском МО (2), Новокузнецком (1), Прокопьевском МО (1).На 3 августа в Кузбассе у 3 871 человека выявлен коронавирус COVID-19.
Kursk.com01:53
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