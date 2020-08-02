Экономика
ВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
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с чего всё началось
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).Ведомостивчера в 16:45
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Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
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Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29
Футбол
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Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию в подмосковных "Химках".
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Газета.Ru вчера в 14:27
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В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Политика
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Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
Эхо Москвы вчера в 00:02
Общество
Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
Экономика
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Технологии
SpaceX запросила увеличение числа абонентов для Starlink до 5 млн
Увеличение числа абонентов для сети интернет Starlink до 5 млн запросила у американской федеральной комиссии по связи (FCC) компания SpaceX, сообщил 2 августа американский телеканал CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 10:32
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
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Cyber.sports.ru 01 августа в 13:12
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Авто
Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
Автоновости дня 01:20
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия вчера в 10:56
Армия и оружие
Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере
Немецкие и французские военно-промышленные предприятия планируют по возможность отказаться от технологий Соединенных Штатов при производстве военной техники.
Военное дело вчера в 07:05
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Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинцев
РИА Новости вчера в 22:46
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 36 человек
На очередном оперативном совещании в правительстве республики Минздрав озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии.
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском вчера в 07:09
Экономика
Мантуров рассказал о мерах и объемах поддержки автопрома на 2021 год
Меры господдержки автопрома в РФ будут продлены и на следующий год, но не в таких объемах, как сейчас.
ТАСС 01:09
Экономика
Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо 01 августа в 09:43
Политика
Guardian: Лукашенко впервые приходится вести войну на три фронта
Президенту Белоруссии Лукашенко впервые приходится вести политическую войну сразу на «три фронта», что для него является максимально опасной ситуацией за все годы правления.
ИА Красная Весна вчера в 12:33
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29