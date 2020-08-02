2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).

с чего всё началось

Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Экономика Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. 22

Футбол Ледяхов назвал позором происходящую ситуацию в «Химках» Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию в подмосковных "Химках".

Политика Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан". 409

Общество Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России. 341

Происшествия Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП. 130

Экономика Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. 2,2K

Технологии SpaceX запросила увеличение числа абонентов для Starlink до 5 млн Увеличение числа абонентов для сети интернет Starlink до 5 млн запросила у американской федеральной комиссии по связи (FCC) компания SpaceX, сообщил 2 августа американский телеканал CNBC. 11

Авто Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям. 330

Общество В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. 722

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 36 человек На очередном оперативном совещании в правительстве республики Минздрав озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии.

Политика Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. 182

Экономика Мантуров рассказал о мерах и объемах поддержки автопрома на 2021 год Меры господдержки автопрома в РФ будут продлены и на следующий год, но не в таких объемах, как сейчас.

Политика Guardian: Лукашенко впервые приходится вести войну на три фронта Президенту Белоруссии Лукашенко впервые приходится вести политическую войну сразу на «три фронта», что для него является максимально опасной ситуацией за все годы правления. 141