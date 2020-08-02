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ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомостивчера в 16:45
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ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

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ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

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ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК03:17
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ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

"В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - рассказали в ФСБ.
Газета.Ru02:53
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