Экономика
ВедомостиПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Территория новостей вчера в 13:02
Кино
Об экранизации сериала по мотивам «The Last of Us» рассказали создатели
ГЛАС.RU 01 августа в 09:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом.
Газета.Ru вчера в 13:48
Политика
Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинцев
РИА Новости вчера в 22:46
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Милуоки», у Уэстбрука и Хардена 55 очков на двоих
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс».
Чемпионат вчера в 23:22
Политика
РБК: СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме
Совет при президенте по правам человека (СПЧ) ответил на обращение правозащитников по делу Ивана Сафронова, сообщил РБК со ссылкой на текст письма.
Коммерсантъ вчера в 18:55
Происшествия
В Охотском море затонуло судно с экипажем из двух человек
Маломерное судно "ОН0604 RUS25" с экипажем из двух человек затонуло в северной части Охотского моря, в 25 километрах от поселка Новая Иня Охотского района Хабаровского края.
Российская газета вчера в 22:54
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Происшествия
Группа разбора: выясняем, мог ли водитель спасти отчаянного пешехода
В новом выпуске «Группы разбора» мы расскажем, как на практике устанавливают виновность (или невиновность) автомобилиста в таких случаях.
НГС24 вчера в 21:00
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в Парке Горького в Москве
Представители правоохранительных органов устанавливают личности нарушителей, которые устроили драку с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького в Москве, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Центрального округа Росгвардии.
РИАМО вчера в 12:57
Авто
Aston Martin перенес старт продаж нового кроссовера DBX в России
Напомним, что премьера нового кроссовера состоялась еще в прошлом году на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
Tvoe-avto.com 31 июля в 10:31
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
Здоровье
Ученые назвали способы почти вдвое снизить риск развития деменции
Группа ученых из Университетского колледжа Лондона выделила 12 главных причин развития слабоумия в пожилом возрасте и предложила рекомендации, следование которым может почти наполовину снизить риск развития деменции либо вовсе предотвратить поражение интеллектуальных способностей человека.
ТАСС Наука 01 августа в 06:49
Общество
У «Аэропортов регионов», претендующих на аэровокзал в Южно-Сахалинске, все больше конкурентов
"Аэропорты регионов", на которых очень рассчитывало сахалинское правительство в части передачи им строящегося аэровокзала, все более далеки от легкого получения актива.
Сахалин.Инфо вчера в 21:13
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
ToDay News Ufa вчера в 18:05
Общество
На британском пляже нашли тушу неопознанного существа
На британский пляж города Саутпорт море вынесло четырехметровую тушу неопознанного существа, пишет издание Liverpool Echo.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Происшествия
При ЧП с машиной ВМС США погибли восемь военных
В Соединённых Штатах затонула боевая машина-амфибия, восемь человек признаны погибшими, ещё двое госпитализированы, сообщается в Twitter 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США.
Аргументы и Факты вчера в 12:05
Кино
Август порадует фанатов сериалов яркими премьерами
Август 2020 года порадует поклонников сериалов разнообразием жанров: от эротического шоу "Маленькие пташки" до хоррора "Страна Лавкрафта".
Народные новости вчера в 23:13
Экономика
Минфин РФ закрыл просадку в бюджете Забайкалья из-за коронавируса в 2 млрд руб
Министерство финансов России выделило Забайкальскому краю дополнительные 2,08 миллиарда рублей на покрытие выпавших из-за пандемии коронавируса доходов, сообщил 3 августа исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Кефер на совещании в правительстве.
Чита.Ру вчера в 23:07
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Футбол
Ледяхов - о ситуации в «Химках»: я даже не знаю, кто вообще управляет командой
Экс-наставник московского "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию, которая происходит в подмосковных "Химках", передает "СЭ".
Газета.Ru 01 августа в 10:17
Экономика
Как в военное время: мир подсчитал глубину экономической депрессии
По сравнению же с предыдущими тремя месяцами падение было более скромным — 9,5%. Тем не менее это всё еще худший результат с начала измерений, превосходящий даже любой из кварталов Великой депрессии.
Известия вчера в 17:02
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом
Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 01 августа в 14:24
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Кубань-Информ вчера в 07:53
Политика
Белый дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность переноса всеобщих выборов, заявил в воскресенье, 2 августа, в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.
Известия вчера в 18:16
Происшествия
Беспилотники ВВО направлены на поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии
Восточный военный округ направил беспилотники на поиски самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии две недели назад, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
ПРАЙМ вчера в 22:44