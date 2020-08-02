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Ведомости
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
Ведомостивчера в 16:45
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Народные новости

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11
Политическая Экспертиза

ПФР рассказал, кто профинансирует повышение пенсий в августе

Политическая Экспертиза23:49
Экономика сегодня

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегодня23:46
ФАН

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАН22:27
URA.Ru

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ru20:02
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
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Батальон «Айдар» потерял бойца в попытке нарушить перемирие в Донбассе

По информации Народной милиции ДНР, командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ отдал приказ главе батальона "Айдар" создать окопы у населенного пункта Старогнатовка, отказавшись подчиняться приказу о соблюдении режима перемирия.
Народные новостивчера в 12:59
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Около 8 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара

Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.
Интерфаксвчера в 10:03
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Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газетавчера в 04:06

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новостивчера в 09:53
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