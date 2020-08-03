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Live24
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ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

По словам независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского, за последние годы средний доход УК ВЭБ в ПФР составляет почти 7%, поэтому прошлогодний результат очень хороший. На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомости2 августа в 16:45
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REGNUM

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

REGNUMвчера в 04:15
Live24

ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

Live24вчера в 00:27
URA.Ru

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ruвчера в 20:02
Экономика сегодня

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегоднявчера в 23:46
ФАН

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАНвчера в 22:27
Народные новости

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новостивчера в 00:11
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомости2 августа в 16:45
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Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ruвчера в 04:33
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«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России

Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
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Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Представитель «Красного и белого» утверждает, что перебои в поставках возникли из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), отвечающая за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок.
Ведомостивчера в 08:11

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Меньше половины региональных и муниципальных дорог соответствует нормативам, и за два последних года эта доля выросла всего на 1,1 п. п. до 44,2%. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, посвященном содержанию автотрасс.
Ведомости17:34
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ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
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