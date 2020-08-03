ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность
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По словам независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского, за последние годы средний доход УК ВЭБ в ПФР составляет почти 7%, поэтому прошлогодний результат очень хороший. На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомости2 августа в 16:45
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Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ
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