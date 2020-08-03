ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

По словам независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского, за последние годы средний доход УК ВЭБ в ПФР составляет почти 7%, поэтому прошлогодний результат очень хороший. На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц.