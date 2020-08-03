ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность
Смотрите также
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»
Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Следователи допросили 24-летнюю любовницу расчлененного Энди Картрайта
В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Деян Ловрен прибыл в Петербург и встретил медведя в аэропорту
Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
Накопительную часть пенсии россиян повысили с 1 августа на 9,13%
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
По словам независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского, за последние годы средний доход УК ВЭБ в ПФР составляет почти 7%, поэтому прошлогодний результат очень хороший. На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомостивчера в 16:45
Подробнее о событии