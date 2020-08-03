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ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

По словам независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского, за последние годы средний доход УК ВЭБ в ПФР составляет почти 7%, поэтому прошлогодний результат очень хороший. На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомостивчера в 16:45
Подробнее о событии
REGNUM

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

REGNUM04:15
URA.Ru

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ru20:02
Народные новости

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11
Экономика сегодня

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегодня23:46
ФАН

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАН22:27
Live24

ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

Live2400:27
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
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Дипломы и гранты вручили двум воспитанникам детской школы искусств №1

Дипломы и премии в размере 1,5 миллиона рублей и 500 тысяч рублей вручили победителям губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», воспитанникам ДШИ №1 имени Свиридова Балашихи - 10-летней скрипачке Анисии Артемовой и 14-летней художнице Татьяне Макаровой, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
РИАМО в Балашихе09:37
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«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»

«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ12:47
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru11:21
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Следователи допросили 24-летнюю любовницу расчлененного Энди Картрайта

В уголовном деле по факту предполагаемого убийства известного рэпера, чьи останки были найдены в квартире на Невском проспекте, появился важный свидетель — молодая девушка, которая состояла с музыкантом в близких отношениях.
Невские Новости04:40
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Россия испытает торпеду "Судного дня" осенью Россия готовится к испытаниям атомной подводной лодки К-329 "Белгород", которая выступит первым носителем сверхмощного, неуязвимого оружия "Судного дня" — беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.
Пятый канал22:34
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Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

"Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", – сообщил Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса (цитаты РИА Новости).
Вести.Ru10:56
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