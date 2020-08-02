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Ведомости
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомостивчера в 16:45
Подробнее о событии
REGNUM

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

REGNUM04:15
Народные новости

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11
Ведомости

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
ФАН

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАН22:27
BFM.ru

С чем связано повышение накопительных пенсий?

BFM.ru22:00
URA.Ru

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ru20:02
Экономика сегодня

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегодня23:46
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Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве

В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru06:21
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru06:13
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Путин поручил разработать меры защиты экологии Байкала

Напомним, что ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту с просьбой дать поручение о дополнительном рассмотрении норм строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в районе Байкала.
Российская газета07:41
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С учителей и медиков начнут в России вакцинацию от коронавируса

«Вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно (наблюдение), начнется параллельно с вакцинации особых групп - это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», - пояснил глава ведомства.
Соловей.Инфо1 августа в 04:15
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