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REGNUM
REGNUM

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.В источнике
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ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
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В ОАК рассказали о планах поставок беспилотника «Охотник» в войска

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах поставок беспилотника «Охотник» в российские войска.
RT на русском06:53
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