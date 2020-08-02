Экономика

REGNUMREGNUMПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.
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с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
Ведомостивчера в 16:45

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поверили в долг

Коммерсантъ13:18

Негосударственные пенсионные фонды заявили о рекордных доходах

URA.Ru13:58

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

REGNUM04:15

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

Народные новости00:11

ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегоднявчера в 23:46

Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАНвчера в 22:27

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
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Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
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Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
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Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
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Политика

Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
Московский Комсомолец 19:52
Происшествия

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском 07:39
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Экономика

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
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Космос

Маск назвал условие успешного будущего человечества

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал условие успешного будущего человечества.
Известия 18:09
Политика

Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США

Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
RT на русском 18:19
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
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Армия и оружие

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

РБК 16:37
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Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Российская газета 14:02
54
Общество

Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России

В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР).
РБК 02:16
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Общество

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
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Экономика

Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля

Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо 01 августа в 09:43
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Технологии

Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта

Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы 19:27
Общество

В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста.
Наша версия 01 августа в 05:30
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Общество

«Эковахта»: на Поронае орудуют браконьеры, а Тымь в безопасности

Ранее "Эковахта" пыталась в сотрудничестве с правоохранителями активизировать охрану Тыми от браконьеров, но все уголовные дела в отношении задержанных крупных браконьерских бригад разваливались в полиции Ногликского и Тымовского районов, а браконьеры продолжали истреблять остатки горбуши, все еще заходящей в реку.
Сахалин.Инфо 19:23
Футбол

«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги

Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru 16:57
Космос

Очень большой телескоп сфотографировал планетарную туманность в виде бабочки. Это самый детальный снимок из всех существующих

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Происшествия

Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
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Общество

СМИ узнали о доходах Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»

Газета.Ru 14:18
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Экономика

Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников

Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
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Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
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Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым

ИА Красная Весна вчера в 14:17
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Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий

Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru 15:02
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Армия и оружие

Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3

Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
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Samsung Galaxy Note 20 получит уникальный чип

Совсем скоро корейская компания Samsung представит свой новый флагман Samsung Galaxy Note 20, который уже давно показали на различных рендерах и даже основные характеристики устройства уже есть в сети.
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АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи

В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
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Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
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