Экономика
РИА НовостиПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газетавчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Российская газетавчера в 20:00
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Общество
Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Общество
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга
Белоруссия вслед за Россией подписала дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве.
Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Наука
Вороны справились с зефирным экспериментом не хуже маленьких детей
Британские исследователи смогли узнать, что новокаледонские вороны должны справиться со сладким зефирным опытом и выбрать запланированное вознаграждение вместо немедленного не хуже, чем маленькие дети. как стало известно, и тех, и других также чаще всего привлекает отложенное сладкое лучшего качества, а не большего количества.
Политика
Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Авто
В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России
В 2020 году в силу вступят законы, которые усложнят жизнь как автовладельцев со стажем, так и новичков.
Единоборства
Кевин Ли пообещал нокаутировать Махачева
Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли выразил уверенность в своей досрочной победе в возможном поединке против Ислама Махачева.
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
По словам Соломатиной, особенно осторожным нужно быть с лечебной минеральной водой, которая, в свою очередь, делится на щелочную и кислотную: здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, она назначается по показаниям.
Экономика
Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes
Бизнесменом года стал владелец группы «Онэксим» и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров, продавцом года признан миллиардер Аркадий Ротенберг, продавший крупнейшего подрядчика «Газпрома», а компанией года признан «Лукойл» с непрекращающимся ростом стоимости акций.
Кино
Режиссер «Кошек» отправит в кинотеатры улучшенную версию мюзикла
После разгромных рецензий от зрителей и критиков, было решено разослать в кинотеатры новую версию картины, с улучшенными визуальными эффектами.
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Транспорт
Аэропортам России запретили использовать новую технику
Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Армия и оружие
Российский Су-30 атаковал эсминец ВМС США у берегов России
Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Шоу-бизнес
Настя Каменских появилась на съемках телешоу без юбки
Певица Настя Каменских эпатировала публику своим внешним видом на съемках телешоу X-Factor, появившись без юбки.
Происшествия
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Футбол
Защитник «Рубина» может продолжить карьеру в Англии
Защитник «Рубина» Филип Уремович находится в сфере интересов нескольких английских клубов.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Футбол
Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли Рюдигера на почве расизма
Матч восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» запомнился неприятным инцидентом.
Происшествия
В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки
В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
Космос
Рогозин рассказал о достижениях телескопа «Спектр-РГ»
Орбитальная станция российского производства «Спектр-РГ» открыла свыше 300 скоплений галактик и более 10 тысяч чёрных дыр, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Политика
Путин на поезде проедет по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.