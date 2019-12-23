Экономика
РИА НовостиПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов. Максимальные коэффициенты (за 10 лет и более) — 2,32 и 2,11.
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с чего всё началось
Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газетавчера в 20:00
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В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Российская газетавчера в 20:00
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