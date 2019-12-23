Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов. Максимальные коэффициенты (за 10 лет и более) — 2,32 и 2,11.

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Политика Германия ответит на санкции США после анализа последствий Отмечается, что реакция на американские санкции против газопровода последует после детального анализа возможных последствий принятого в США закона.

Общество Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.

Шоу-бизнес Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.

Политика Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2» Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Политика В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.

Политика Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

Происшествия В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Футбол Анчелотти оценил слухи о трансфере Ибрагимовича в «Эвертон» Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу слухов о возможном трансфере форварда клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Sky Sports.