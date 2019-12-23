Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов. Максимальные коэффициенты (за 10 лет и более) — 2,32 и 2,11.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газетавчера в 20:00

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Пенсионный фонд раскрыл условия получения солидной пенсии

News.ruвчера в 23:26

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Российская газетавчера в 20:00
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Заслуженный тренер России Нина Мозер в интервью Sportbox.ru рассказала, чем сейчас занимается, высказалась по поводу хайпа вокруг фигурного катания, а также отметила быстрый рост парного катания в мире.
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РБК 06:03
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
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Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января

Президент РФ Владимир Путин в середине января 2020 года обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию.
REGNUM 04:12
Политика

Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
РБК 06:22
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
RT на русском 02:02
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РИА Новости вчера в 11:20
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Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

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РБК 07:03
Происшествия

В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

Пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области сообщила, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка, а также организована дезинфекция.
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Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
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В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
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СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
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Общество

На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация

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Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Российские эксперты считают, что в теории технология может создавать помехи для военного оборудования. iPhone 11 — смартфон корпорации Apple, использующий процессор Apple A13 Bionic и операционную систему iOS 13, представленный 10 сентября 2019 года вместе с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло»

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
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Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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