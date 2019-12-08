Общество

РБКРБКПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Как добавляют в ПФР, требование касается пенсионеров всех возрастов. Если у пожилого человека нет возможности лично появиться в отделении, сотрудники фонда могут приехать к нему и засвидетельствовать получение пенсии на дому.
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с чего всё началось

Встречный контроль

Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.
Российская газетавчера в 08:14

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ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

РБК07:57

Встречный контроль

Российская газетавчера в 08:14

ПФР назвал условие, при котором могут прекратить выплату пенсий

Primpress.ru06:50

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

РИА Новости04:13

Названо условие, при котором могут прекратить выплату пенсий

Московский Комсомолец03:13

В ПФР назвали условие, при котором могут прекратить выплату пенсий

URA.Ruвчера в 10:50

Кому в России перестают платить пенсии: ПФР рассказал подробности

Фонтанка.Ру07:49
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru 07 декабря в 14:47
Спорт

Сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022

Сборная России по футболу, в случае удачного выступления в отборочном турнире, не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре под своим названием и флагом, заявила WADA.
Inc-news.ru 08:52
Политика

В офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что после встречи лидеров четырех стран в «нормандском формате» пройдет двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:59
Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал 360° 09:16
Биатлон

Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё

Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Чемпионат 02:49
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру 06:16
Авто

Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis

Появились сведения, что обновленная версия кроссовера Suzuki Ignis в 2020 году поступит в продажу на российский рынок.
Rusargument 07 декабря в 05:16
Общество

Учителя российской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Lenta.ru 08:09
Спорт

Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Нева Спорт 06:28
Спорт

Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.
Спорт-Экспресс 09:03
Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
Футбол

Колосков уверен, что санкции WADA не коснутся футбола

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу решения WADA об отстранении России от участия в мировых первенствах и Олимпиаде на четыре года, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 06:02
Кино

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости вчера в 17:41
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
Кино

Внуки «Охотников за привидениями» продолжат их дело в новом фильме

Джейсон Райтман (сын режиссера оригинальных двух фильма Айвена Райтмана) неоднократно намекал, что Мюррей и Экройд могут появиться в новом фильме, как и Сигурни Уивер и Эрни Хадсон.
ИА InterMedia 07 декабря в 10:20
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Общество

Потенциальный доход мошенников от рассылок составил 7 млрд рублей

В среднем «комиссия», требуемая злоумышленниками, составляет 200 руб.
Известия 07:17
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Политика

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов.
Lenta.ru 06:36
Армия и оружие

Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»

RT на русском 04:39
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
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