Общество
РБКПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Как добавляют в ПФР, требование касается пенсионеров всех возрастов. Если у пожилого человека нет возможности лично появиться в отделении, сотрудники фонда могут приехать к нему и засвидетельствовать получение пенсии на дому.
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с чего всё началось
Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.Российская газетавчера в 08:14
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Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Спорт
Сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022
Сборная России по футболу, в случае удачного выступления в отборочном турнире, не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре под своим названием и флагом, заявила WADA.
Политика
В офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что после встречи лидеров четырех стран в «нормандском формате» пройдет двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Биатлон
Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё
Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Авто
Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis
Появились сведения, что обновленная версия кроссовера Suzuki Ignis в 2020 году поступит в продажу на российский рынок.
Общество
Учителя российской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Спорт
Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»
Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Происшествия
Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Футбол
Колосков уверен, что санкции WADA не коснутся футбола
Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу решения WADA об отстранении России от участия в мировых первенствах и Олимпиаде на четыре года, сообщает "Чемпионат".
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Кино
Внуки «Охотников за привидениями» продолжат их дело в новом фильме
Джейсон Райтман (сын режиссера оригинальных двух фильма Айвена Райтмана) неоднократно намекал, что Мюррей и Экройд могут появиться в новом фильме, как и Сигурни Уивер и Эрни Хадсон.
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Общество
Потенциальный доход мошенников от рассылок составил 7 млрд рублей
В среднем «комиссия», требуемая злоумышленниками, составляет 200 руб.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Политика
Украина подсчитала потери от «российской агрессии»
Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Политика
Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство
Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.