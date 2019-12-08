Общество

РБКРБКПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Как добавляют в ПФР, требование касается пенсионеров всех возрастов. Если у пожилого человека нет возможности лично появиться в отделении, сотрудники фонда могут приехать к нему и засвидетельствовать получение пенсии на дому.
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с чего всё началось

Встречный контроль

Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.
Российская газетавчера в 08:14

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Условие ПФР для приостановки выплат пенсий назвали незаконным

URA.Ru12:22

В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат

RT на русском10:06

Кому в России перестают платить пенсии: ПФР рассказал подробности

Фонтанка.Ру07:49

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

РБК07:57

ПФР назвал условие, при котором могут прекратить выплату пенсий

Primpress.ru06:50

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

РИА Новости04:13

Встречный контроль

Российская газетавчера в 08:14
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Политика

Переговоры Путина и Зеленского в Париже завершились

BFM.ru 14:08
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
ТК Звезда 13:31
Культура

Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали лауреатами российской веб-премии

Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, телеведущий Михаил Шац и режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии.
ТАСС 07 декабря в 15:03
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Политика

Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения.
Lenta.ru 15:28
Шоу-бизнес

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Вокруг ТВ вчера в 06:02
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

ТАСС 14:12
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Спорт

WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Газета.Ru 05:22
Политика

Путин и Зеленский поговорили в Париже без Макрона и Меркель

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры в рамках встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Парижа.
Ридус 14:21
Политика

Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости 15:07
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе

Новый День 13:28
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 03:41
Общество

Магаданская область снова названа самым пьющим регионом

Ниже разместились только два региона, — Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 19:19
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Мойка78 06 декабря в 17:42
Футбол

Тренер «Зенита» Семак верит в честность «Лиона» и «Лейпцига»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.
Вести.Ru 14:46
Общество

В России могут появиться электронные договоры купли-продажи авто

TatCenter 01:59
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Футбол

Круговой перенес операцию в Финляндии

Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.
Бомбардир.ру 12:15
Политика

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.
REGNUM 13:07
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Политика

В Париже началась встреча Путина и Зеленского

В Париже после переговоров «нормандской четвёрки» стартовала первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 13:51
Политика

Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
РБК 07:08
Политика

Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Известия 15:09
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Футбол

«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

Пресс-служба «Монако» посвятила специальный видеоролик в честь российского полузащитника Александра Головина, который провёл 50 матчей за клуб.
Чемпионат 15:32
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек 09:16
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