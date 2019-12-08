Общество
РБКПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Как добавляют в ПФР, требование касается пенсионеров всех возрастов. Если у пожилого человека нет возможности лично появиться в отделении, сотрудники фонда могут приехать к нему и засвидетельствовать получение пенсии на дому.
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с чего всё началось
Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.Российская газетавчера в 08:14
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Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
Культура
Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали лауреатами российской веб-премии
Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, телеведущий Михаил Шац и режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Политика
Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»
На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения.
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Политика
Путин и Зеленский поговорили в Париже без Макрона и Меркель
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры в рамках встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Парижа.
Политика
Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Происшествия
Задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
Магаданская область снова названа самым пьющим регионом
Ниже разместились только два региона, — Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Гаджеты
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Футбол
Тренер «Зенита» Семак верит в честность «Лиона» и «Лейпцига»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Футбол
Круговой перенес операцию в Финляндии
Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание
Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
В Париже началась встреча Путина и Зеленского
В Париже после переговоров «нормандской четвёрки» стартовала первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Футбол
«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб
Пресс-служба «Монако» посвятила специальный видеоролик в честь российского полузащитника Александра Головина, который провёл 50 матчей за клуб.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.