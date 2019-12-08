Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.

с чего всё началось

Как добавляют в ПФР, требование касается пенсионеров всех возрастов. Если у пожилого человека нет возможности лично появиться в отделении, сотрудники фонда могут приехать к нему и засвидетельствовать получение пенсии на дому.

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

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