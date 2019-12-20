Экономика
Gazeta.SPbПФР объявил сроки выплат январских пенсий
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
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Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
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Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
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Украина осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту
Торжественная церемония открытия движения поездов по Крымскому мосту прошла в понедельник, 23 декабря.
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Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста
Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
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Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
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Анчелотти оценил слухи о трансфере Ибрагимовича в «Эвертон»
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу слухов о возможном трансфере форварда клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Sky Sports.
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Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
Хоккей
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Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год
Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
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Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
Оператор «Северного потока — 2» заявил о продолжении работ
Компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО
Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Армия и оружие
Сирийская ПРО отразила израильский ракетный удар по Дамаску
Системы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны израильских ВВС.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Футбол
Как голосовал Сергей Семак при определении лучшего игрока России
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
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Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Политика
Ямальскую журналистку уволили за то, что спросила Путина о губернаторе
Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которая смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, уволена из компании.
Экономика
ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых
Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.