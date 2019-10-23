Экономика
Rambler News ServiceПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовало бы 368 млрд рублей, таких средств сейчас нет, заявил глава ПРФ Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.
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Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет.
— Антон Дроздов, российский экономистRambler News Service 08:35
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В ПФР назвали сумму для возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров
Московский Комсомолец08:41
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