Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.

На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей. Такую сумму в стенах Госдумы озвучил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, сообщает ТАСС.

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