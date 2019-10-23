Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей. Такую сумму в стенах Госдумы озвучил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать1038
Антон Дроздов
Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52

Подробнее о событии

Остались без прибавки. Сколько работающие пенсионеры получат после Нового года

Life.ru00:45

ПФР заявил о нехватке средств на индексацию выплат работающим пенсионерам

РБК23 октября в 09:41

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

РИА Новости23 октября в 10:27

На индексацию пенсий работающим пенсионерам требуется 368 млрд рублей

Коммерсантъ23 октября в 09:48

Экономист объяснила заявление главы ПФР о нехватке денег на индексацию пенсий

URA.Ru23 октября в 20:49

Минтруд объяснил позицию ПФР по индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service23 октября в 10:54

На возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров ПФР необходимо 368 млрд рублей

ТАСС23 октября в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

WomanHit.ru вчера в 12:25
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело после избиения журналиста

Уголовное дело возбудили в Симферополе по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, двигавшимся по пешеходной зоне.
ТАСС 04:22
Общество

Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни

Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
StarHit.ru 05:00
Единоборства

Дагестанцы ожидали Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru 05:12
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Происшествия

Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины

В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд

Акции «Сургутнефтегаза» показали аномальный рост при отсутствии корпоративных новостей 23 октября, побив рекорд за последние 13 лет.
РБК вчера в 10:36
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 23 октября в 18:02
Происшествия

Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане

Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 11:08
Общество

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Происшествия

Самолет из Антальи вынужденно сел в Самаре из-за непогоды

Лайнер авиакомпании AzurAir, летевший из Антальи в Оренбург, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самары Курумоч из-за плохой погоды в аэропорту назначения.
РБК 05:25
Происшествия

МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

РБК 03:40
Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Футбол

Трабзонспор — Краснодар 0:2

Другой российский клуб ЦСКА на домашней арене уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.
News.ru вчера в 16:51
Происшествия

Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу

Следственный комитет начал проверку. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что оба брата — граждане Украины.
Lenta.ru 04:57
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Происшествия

Коллектор НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных клиентов банка

Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.
Известия 04:35
Финансы

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Фигурное катание

Медведева: устала, что я либо против Загитовой, либо против Трусовой

RT на русском 05:03
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот на шестой день после родов

Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.
Телепрограмма 23 октября в 03:48
Экономика

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Авто

Количество автодилеров снизилось в России

Тарантас Ньюс 23 октября в 02:07
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Финансы

Рубль умеренно растет к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля умеренно повышается к доллару и евро в начале торгов пятницы перед заседанием Банка России по ставке, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное