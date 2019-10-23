Экономика
РЕН ТВПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей. Такую сумму в стенах Госдумы озвучил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, сообщает ТАСС.
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Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют.
— Антон Дроздов, российский экономистАМИТЕЛ 23 октября в 20:52
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