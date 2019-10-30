Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

с чего всё началось

В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года. Об этом глава ПФР Антон Дроздов рассказал на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов, передает РИА Новости.

ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Авто Renault выпустит новый седан длиной менее 4 метров Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Происшествия Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии Бизнесмен был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Авто Fisker Ocean с солнечными батареями станет конкурентом Tesla Model X Калифорнийская компания Fisker, специализирующаяся на производстве электромобилей, презентовала модель Ocean, которая сможет составить серьезную конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X. Новый кроссовер оснащен силовой установкой, состоящей из двух электрических двигателей, комплекта аккумуляторов на 80 кВт•ч и солнечных панелей по всей поверхности крыши.

Политика Косачев прокомментировал выступление Столтенберга в Киеве Сенатор Константин Косачев заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга был шанс помочь Украине, если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны "самых оголтелых украинских националистов".

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Политика Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза» Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.

Армия и оружие Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Экономика Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3% Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.

Политика Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.