Экономика
Татар-информПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года. Об этом глава ПФР Антон Дроздов рассказал на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов, передает РИА Новости.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.РИА Новостивчера в 06:44
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Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов
Эхо Москвывчера в 08:30
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В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
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В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Корбин обвинил Трампа во вмешательстве в британские выборы
Лидер британской оппозиции Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в Великобритании.
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Renault выпустит новый седан длиной менее 4 метров
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Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Фирма Dartz кардинально доработала Hummer H2.
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Долговая нагрузка россиян достигла максимума
Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
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Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
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Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии
Бизнесмен был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Футбол
Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
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В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Авто
Fisker Ocean с солнечными батареями станет конкурентом Tesla Model X
Калифорнийская компания Fisker, специализирующаяся на производстве электромобилей, презентовала модель Ocean, которая сможет составить серьезную конкуренцию Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X. Новый кроссовер оснащен силовой установкой, состоящей из двух электрических двигателей, комплекта аккумуляторов на 80 кВт•ч и солнечных панелей по всей поверхности крыши.
Политика
Косачев прокомментировал выступление Столтенберга в Киеве
Сенатор Константин Косачев заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга был шанс помочь Украине, если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и "формулы Штайнмайера" со стороны "самых оголтелых украинских националистов".
Футбол
«Торпедо» пробилось в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Балтику»
В рамках 1/8 финала Кубка России московское "Торпедо" обыграло с минимальным счетом калининградскую "Балтику" - 1:0.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Политика
Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Экономика
Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%
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Автоспорт
Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Футбол
Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»
Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Политика
Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
Наука
Кардиологи объяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Кардиологи из клиники Майо в Соединенных Штатах провели длительное исследование, чтобы выяснить, каким образом сердце предупреждает человека о развитии онкологии в организме.