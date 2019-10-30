Экономика

Татар-информТатар-информПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года. Об этом глава ПФР Антон Дроздов рассказал на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

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