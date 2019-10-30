Экономика
Татар-информПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года. Об этом глава ПФР Антон Дроздов рассказал на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов, передает РИА Новости.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.РИА Новостивчера в 06:44
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Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов
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