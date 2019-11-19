Через Единую информационную систему социального обеспечения право на предпенсионные льготы подтвердили 141 тысяча россиян. Через личный кабинет на сайте ПФР свой статус оформили 370 тысяч человек.

ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

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