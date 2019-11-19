Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ПФР.

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

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