Общество

ТАССТАССПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ПФР.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

В ПФР рассказали, кому достанутся предпенсионные льготы

URA.Ru06:38

ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

РИА Новости08:30

Россиянам напомнили о выгодах в старости

Lenta.ru07:03

ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

RT на русском10:42

ПФР назвал число подтвердивших права на льготы предпенсионеров

Rambler News Service05:40

В ПФР напомнили, кто имеет право на предпенсионные льготы

Российская газета05:29

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

ТАСС05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Здоровье

В России начали исследовать медицинскую марихуану

Главный внештатный специалиста психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в России стартовали исследования по медицинскому использованию конопли, в частности, ведется поиск каннабиноидов, не вызывающих тяжелых психозов.
Московский Комсомолец 08:01
Общество

Минсельхоз сможет регулировать рынок грибов и ягод

У Министерства сельского хозяйства России появятся полномочия по регулированию рынка дикоросов.
Газета.Ru 05:34
Космос

Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Популярная механика 16 ноября в 13:02
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Футбол

Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020

Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
RT на русском 10:29
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Футбол

Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Спорт-Экспресс 09:35
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

RT на русском 03:20
Энергетика

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Экономика

Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии

По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
РБК 08:10
Политика

МИД РФ осудил санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо

Как передавало ИА REGNUM, накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо.
REGNUM 11:56
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
NewInform вчера в 07:37
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Кино

Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Neva.Today 10:08
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Наука

Куриный суп оказался эффективным лекарством от малярии

Для нового исследования ученые использовали рецепты супов. Они варьировались от вегетарианских, куриных до говяжьих.
ГЛАС.RU 10:25
Шоу-бизнес

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
Подмосковье Сегодня 11:31
Экономика

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Газета.Ru 11:13
Общество

Обновлен перечень стран, которые не делятся

ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
ИА Клерк.Ру 08:21
Авто

Kia представит в Лос-Анджелесе новый кроссовер

Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
Новые автомобили 11:08
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное