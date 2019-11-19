Общество

ТАССТАССПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ПФР.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

ПФР назвал льготы россиян перед выходом на пенсию

Московский Комсомолец08:43

ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

РИА Новости08:30

В ПФР рассказали, кому достанутся предпенсионные льготы

URA.Ru06:38

Россиянам напомнили о выгодах в старости

Lenta.ru07:03

ПФР назвал число подтвердивших права на льготы предпенсионеров

Rambler News Service05:40

В ПФР напомнили, кто имеет право на предпенсионные льготы

Российская газета05:29

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

ТАСС05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов: о Коноре Макгрегоре, своей семье и об окончании карьеры Хабиба

Общественное телевидение России вчера в 08:05
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

Бомбардир.ру вчера в 17:20
Кино

Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной

Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.
ГЛАС.RU 07:35
Экономика

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Коммерсантъ 10:11
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Москва 24 вчера в 08:26
Экономика

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Интерфакс 09:01
Политика

Итоговый документ саммита «нормандской четверки» готовится – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров "нормандской четверки".
Москва 24 07:14
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Авто

Октябрьские продажи автомобилей в Европе стали рекордными за 10 лет

Журнал Авто.ру 08:06
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Шоу-бизнес

Михаил Боярский уходит со сцены

Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Вечерний курьер 02:40
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Общество

Во ФСИН не получали рапорт замглавы службы Максименко об увольнении

15 ноября Максименко сообщил «Говорит Москва» о смене формата работы ФСИН со СМИ.
Говорит Москва 08:41
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Музыка

София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами

В 2018 году София Ротару сообщила, что больше не будет выступать в России из-за политической обстановки.
Культуромания вчера в 00:27
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Кино

Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд

Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Народные новости вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Политика

Украинцам могут разрешить менять отчество

В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому украинцы от 16 лет и старше смогут менять свое отчество, передает УНИАН.
Rambler News Service 09:15
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс 03:48
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Политика

В компании Huawei отреагировали на продление США лицензии

Лицензии Минторга истекли в понедельник, из-за чего организациям, которые вели бизнес с китайской компанией, могли грозить американские санкции.
Политическая Экспертиза 03:22
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Армия и оружие

Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии.
Lenta.ru 06:52
Общество

Проблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными

ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
Новые Известия 02:14
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное