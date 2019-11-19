Общество
ТАССПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ПФР.
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Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: о Коноре Макгрегоре, своей семье и об окончании карьеры Хабиба
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.
Экономика
Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Экономика
Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Политика
Итоговый документ саммита «нормандской четверки» готовится – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров "нормандской четверки".
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Авто
Октябрьские продажи автомобилей в Европе стали рекордными за 10 лет
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский уходит со сцены
Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Общество
Во ФСИН не получали рапорт замглавы службы Максименко об увольнении
15 ноября Максименко сообщил «Говорит Москва» о смене формата работы ФСИН со СМИ.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Музыка
София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами
В 2018 году София Ротару сообщила, что больше не будет выступать в России из-за политической обстановки.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Кино
Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Политика
Украинцам могут разрешить менять отчество
В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому украинцы от 16 лет и старше смогут менять свое отчество, передает УНИАН.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
В компании Huawei отреагировали на продление США лицензии
Лицензии Минторга истекли в понедельник, из-за чего организациям, которые вели бизнес с китайской компанией, могли грозить американские санкции.
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Армия и оружие
Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии.
Общество
Проблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными
ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.