Общество

RT на русскомRT на русскомПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.
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ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
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